Новый глава ОБСЕ первый свой визит совершит в Украину, намерен поехать на Донбасс

"Я считаю затяжные конфликты наиболее опасными. Один из них – это конфликт вокруг Украины. И в подтверждение этого я собираюсь совершить свой первый визит в должности действующего председателя ОБСЕ в Украину", – заявил он.

Рау отметил, что совершит визит на восток Украины, "чтобы увидеть своими глазами ситуацию на местах".

Он добавил, что для польского председательства особенно важно, в каких условиях живет гражданское население в пораженных конфликтами районах, и этот вопрос будет также в фокусе его поездки в Украину.

1 января 2022 года Польша приняла председательство в ОБСЕ. В организации заявляли, что страна сосредоточится на достижении прогресса в мирном урегулировании конфликтов в регионе ОБСЕ в соответствии со своими принципами и обязательствами. В МИД Украины сообщили, что рассчитывают на плодотворное сотрудничество.