Новый глава ОБСЕ первый свой визит совершит в Украину, намерен поехать на Донбасс

"Я считаю затяжные конфликты наиболее опасными. Один из них – это конфликт вокруг Украины. И в подтверждение этого я собираюсь совершить свой первый визит в должности действующего председателя ОБСЕ в Украину", – заявил он.
Рау отметил, что совершит визит на восток Украины, "чтобы увидеть своими глазами ситуацию на местах".
Он добавил, что для польского председательства особенно важно, в каких условиях живет гражданское население в пораженных конфликтами районах, и этот вопрос будет также в фокусе его поездки в Украину.
1 января 2022 года Польша приняла председательство в ОБСЕ. В организации заявляли, что страна сосредоточится на достижении прогресса в мирном урегулировании конфликтов в регионе ОБСЕ в соответствии со своими принципами и обязательствами. В МИД Украины сообщили, что рассчитывают на плодотворное сотрудничество.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.