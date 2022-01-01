Польша возглавила ОБСЕ. Украина ожидает плодотворного сотрудничества

Польша сосредоточится на достижении прогресса в мирном урегулировании конфликтов в регионе ОБСЕ в соответствии со своими принципами и обязательствами, говорится в релизе.

Рау назвал председательство в ОБСЕ честью.

"Нашей целью будет продолжение усилий по восстановлению доверия и уверенности, а также выполнение роли честного посредника и медиатора между государствами-участниками. Польша сосредоточится на поддержке форматов и процессов ОБСЕ по урегулированию конфликтов, и особое внимание будет уделяться продвижению всесторонней помощи пострадавшим от конфликтов группам населения", – сказал он.

Официально глава МИД Польши вступит в должность председателя ОБСЕ 13 января в ходе сессии Постоянного совета ОБСЕ в Вене, тогда же изложит приоритеты Польши на этот год.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поздравил Рау с началом председательства в ОБСЕ.

"Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины", – написал он.

Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2022