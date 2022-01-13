Кулеба: В ОБСЕ прозвучала международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ

"Заседание постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат – в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ", – сказал министр.
По его словам, партнеры полностью разделяют позицию Украины, что принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, незыблемы, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть.
"Имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы РФ вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог: прекратила агрессию на Донбассе, деоккупировала Крым, предприняла реальные шаги по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на территории Грузии и Молдовы. В этом же контексте напоминаю, что, согласно основополагающим документам ОБСЕ, Российская Федерация обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния", – заявил глава украинской дипломатии.
Кулеба заявил, что, "несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии", он считает, что единственным способом для РФ подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ.
"Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с польским председательством в целях эффективного воплощения повестки ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания постоянного совета ОБСЕ 13 января. Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", – добавил министр.
В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о гарантиях безопасности.
Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет,
Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих гарантий безопасности от США и НАТО, исключающих "любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений".
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.
12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.