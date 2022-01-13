Кулеба: В ОБСЕ прозвучала международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ

Кулеба: Украина продолжает работать над тем, чтобы РФ вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог Фото: EPA

"Заседание постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат – в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ", – сказал министр.

По его словам, партнеры полностью разделяют позицию Украины, что принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, незыблемы, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть.

"Имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы РФ вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог: прекратила агрессию на Донбассе, деоккупировала Крым, предприняла реальные шаги по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на территории Грузии и Молдовы. В этом же контексте напоминаю, что, согласно основополагающим документам ОБСЕ, Российская Федерация обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния", – заявил глава украинской дипломатии.

Кулеба заявил, что, "несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии", он считает, что единственным способом для РФ подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ.

"Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с польским председательством в целях эффективного воплощения повестки ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания постоянного совета ОБСЕ 13 января. Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", – добавил министр.