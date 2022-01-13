Боррель заявил, что судьба "Северного потока – 2" будет зависеть от событий в Украине и действий России

Боррель: Функционирование этой инфраструктуры, конечно же, будет зависеть от развития событий в Украине и отношения России Фото: EPA

"Функционирование этой инфраструктуры, конечно же, будет зависеть от развития событий в Украине и от отношения России. Вы не можете себе представить, что, с одной стороны, в случае чего мы вводим санкции, а с другой – открываем эту инфраструктуру. Очевидно, что это связано с военной ситуацией в Украине", – сказал он.

В то же время, по словам Борреля, "если все будет хорошо, если будет деэскалация, если ничего не произойдет", тогда судьба "Северного потока – 2" будет зависеть от регулятора.