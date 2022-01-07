Законопроект против "Северного потока – 2" ослабит единство США с союзниками – Госдепартамент

"Мы обеспокоены тем, что в случае принятия закон лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы Украине", – сказал он.

По словам Прайса, администрация Байдена работает совместно с Конгрессом США над пакетом санкций для сдерживания российской агрессии в отношении Украины.

"Важно обеспечить максимальное трансатлантическое единство в противодействии потенциальной российской угрозе Украине. Россия воспримет любое изменение нашей позиции, связанное с санкциями в отношении "Северного потока – 2", как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях, и администрация [Байдена] полна решимости не допустить этого", – добавил представитель Госдепартамента США.