В Офисе президента Украины заявили, что пока не могут назвать дату саммита в нормандском формате

"Саммиты на уровне лидеров – это вполне естественный мотор для движения нормандского формата, и поэтому логично, что встреча лидеров необходима, чтобы продвинуться вперед. А что логично, то и осуществимо – именно это сейчас в работе", – сказал Подоляк.

Он отметил, что переговоры на уровне политических советников активизировались, и это "дает определенный оптимизм".

"Но называть какой-то конкретный срок для лидерского уровня – неправильно. Цель не в том, чтобы сделать несколько громких новостей, а в том, чтобы реально обеспечить решения, необходимые для мира", – заявил советник.