Зеленский: Пора предметно договариваться о прекращении конфликта на Донбассе, и мы готовы к решениям на нормандском саммите

Советники посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми во время видеоконференции 4 января, после переговоров в Москве, "в рамках продолжения диалога в нормандском формате", отметили в Офисе президента.

"Состоялся широкий обмен мнениями по поводу путей активизации совместной работы в рамках нормандского формата", – говорится в сообщении.

Зеленский, как проинформировали в Офисе президента, приветствовал усилия партнеров Украины в нормандском формате, которые они продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей, достигнутых во время парижского саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года.

"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", – сказал президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который присутствовал на встрече, подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.

"Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений парижского саммита лидеров "Нормандской четверки", – говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжать поддерживать контакты в нормандском формате на уровне советников "с целью согласования модальностей организации" следующего саммита лидеров стран нормандского формата".

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита "Нормандской четверки". Проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", – заявил Ермак.

Украинская сторона передала Плетнеру и Бонну информацию об имплементации сторонами решений парижского саммита и Минских договоренностей.