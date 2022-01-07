В Украине разрешили бустерную прививку от COVID-19 всем желающим, суд арестовал имущество Порошенко. Главное за день

Бустерную прививку украинцы могут получить через полгода после завершения вакцинации двумя дозами Фото: EPA

В Украине разрешили бустерную прививку от COVID-19 всем желающим

Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Прививку можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации. Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer

Суд арестовал имущество Порошенко

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство об аресте имущества нардепа, лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко.

В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

Адвокаты Порошенко обещают обжаловать решение суда.

Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан

Военнослужащие стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), уже прибывают в Казахстан, где проходят массовые акции протеста.

Иран отказался от переговоров с международной группой по катастрофе самолета МАУ

Иран отказался от переговоров с международной группой по координации и помощи жертвам катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который был сбит под Тегераном в январе 2020 года.

"Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.

Козак обсудил с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии возможность проведения нормандской встречи

6 января в Москве завершились переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном по урегулированию ситуации на Донбассе.

В частности, по словам Козака, они обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.