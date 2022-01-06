Об этом 6 января на брифинге, который транслировался в Facebook "Европейской солидарности", сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Соответствующее решение приняла следственная судья Вита Бортницкая, полный текст определения будет зачитан 14 января, добавил Головань.

По его словам, защита Порошенко планирует обжаловать это решение. Головань рассказал, что суд арестовал имущество нардепа, указанное в его декларации.

В Офисе генпрокурора (ОГП) Украины уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права, указали в ОГП.

Ходатайство об аресте имущества Порошенко подал ОГП, отмечал Головань на брифинге ранее, его процитировал телеканал "Прямий".

Он говорил, что ходатайство в здании суда представили три прокурора, но его не подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Вот это ходатайство об аресте имущества, которое мы сейчас как-то посмотрели за это короткое время, которое нам предоставили, тоже должен согласовать генеральный прокурор. Подписала ли Венедиктова это согласование? Конечно, нет. На этот раз это "счастье" упало на голову ее первого заместителя [Романа Говды]… Я так понимаю, что с Венедиктовой снова очень срочная какая-то история произошла и эту опасную миссию она передала первому заместителю", – сказал адвокат.

Перед входом в здание суда Головань сказал, что ходатайство об аресте имущества Порошенко подал в суд прокурор по фамилии Белкин, сообщил "Прямий".

Головань подчеркнул, что, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, подобные ходатайства рассматриваются при обязательном участии народного депутата при условии его заблаговременного уведомления.

Порошенко 6 января сообщил в Facebook, что вернется в Киев 17 января, чтобы "явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".