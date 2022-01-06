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Суд арестовал имущество Порошенко

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Порошенко сообщил, что вернется в Киев 17 января
Порошенко сообщил, что вернется в Киев 17 января
Фото: eurosolidarity.org

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство об аресте имущества нардепа, лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом 6 января на брифинге, который транслировался в Facebook "Европейской солидарности", сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Соответствующее решение приняла следственная судья Вита Бортницкая, полный текст определения будет зачитан 14 января, добавил Головань.

По его словам, защита Порошенко планирует обжаловать это решение. Головань рассказал, что суд арестовал имущество нардепа, указанное в его декларации.

В Офисе генпрокурора (ОГП) Украины уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права, указали в ОГП.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/986064198978151/

Ходатайство об аресте имущества Порошенко подал ОГП, отмечал Головань на брифинге ранее, его процитировал телеканал "Прямий".

Он говорил, что ходатайство в здании суда представили три прокурора, но его не подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Вот это ходатайство об аресте имущества, которое мы сейчас как-то посмотрели за это короткое время, которое нам предоставили, тоже должен согласовать генеральный прокурор. Подписала ли Венедиктова это согласование? Конечно, нет. На этот раз это "счастье" упало на голову ее первого заместителя [Романа Говды]… Я так понимаю, что с Венедиктовой снова очень срочная какая-то история произошла и эту опасную миссию она передала первому заместителю", – сказал адвокат.

Перед входом в здание суда Головань сказал, что ходатайство об аресте имущества Порошенко подал в суд прокурор по фамилии Белкин, сообщил "Прямий".

Головань подчеркнул, что, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, подобные ходатайства рассматриваются при обязательном участии народного депутата при условии его заблаговременного уведомления.

Порошенко 6 января сообщил в Facebook, что вернется в Киев 17 января, чтобы "явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что в рамках этого дела правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.

"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

СМИ писали в начале января, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали такой, что не соответствует действительности.

Теги: Петр Порошенко, Украина, арест, народные депутаты, декларация, Печерский суд, апелляция, обвинение, президент, имущество, судья, Европейская солидарность, Игорь Головань, суд, Ирина Венедиктова, брифинг, Офис генпрокурора, нарушение, нардеп
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