Порошенко пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе

Порошенко: Мне передают приветы из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся, если я останусь в Европе Фото: depositphotos.com

Экс-президент отметил, что находится на конференции в Варшаве, проводит встречи с европейскими политиками, чтобы "сформировать мощную коалицию для поддержки Украины и противодействия России", накапливающей силы у украинских границ.

"Мне передают приветы из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января", – сказал Порошенко

Он подчеркнул, что вернется по своему графику, а не по графику президента Владимира Зеленского, которого политик назвал "мощным сценаристом видосиков".

"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является предателем государства – тот, кто вместе с украинскими Вооруженными силами в 14-м году освободил две трети оккупированного Донбасса, или тот, кто подписанием разведения отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций, которыми ликвидировали оккупантов, врагов Украины, или тот, кто "сливает" Лукашенко и Путину спецоперации украинской разведки? Тот, кто обеспечил с 14-го года энергонезависимость государства, выиграв $4 млрд у российского "Газпрома" и прекратив покупки российского газа и российской электрики, или тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электроэнергию?" – добавил Порошенко.

Также он заявил, что оглашение подозрения в госизмене бывшему главе государства – "это переход красных линий", это уже не шутки, и за это придется отвечать".

В то же время политик отметил, что "сейчас кто-то должен быть умнее – сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отбить российскую агрессию".

20 декабря Порошенко предъявили подозрение в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки".

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения. Его адвокат Илья Новиков сообщил, что Порошенко приходить на допрос не планирует.