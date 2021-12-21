"Автоматчики завезут его в СИЗО для новогодней картинки". Луценко прокомментировал ситуацию с Порошенко

"Во-первых, они дождались, когда у Порошенко будет зарубежный визит. Попытались ему в этот день вручить повестку. После этого заявили, что он убежал от них. Теперь, когда он вернется, его встретят в аэропорту автоматчики, потому, что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом, СНБО примет решение конфисковать его активы", – сказал Луценко.
По его словам, власть хочет нейтрализовать Порошенко как оппонента, а также партию "Европейская солидарность".
"Власти думают, что достаточно перекрыть ей финансовый кислород и она умрет, как 100 тыс. украинцев умерли без кислорода и лекарств от коронавируса. Этого не произойдет потому, что "Евросолидарность" – партия идеологически-мотивированных людей, которые и без финансирования организационной деятельности будут поддерживать курс Петра Порошенко. Я в это уверен", – отметил экс-генпрокурор.
Он добавил, что действия власти приведут к падению имиджа Украины.
"Никто не захочет связываться со страной, в которой в отношении бывшего президента может быть такой правовой и политический беспредел", – считает Луценко.
Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил 20 декабря, что экс-президент скоро вернется в Украину.
"Он уже объявил и мы объявили от его имени, что он намерен вернуться, но, очевидно, не таким образом и не в такие даты, в которые настаивают люди, которые сегодня пытались ему безосновательно объявить подозрение. Он вернется, когда у него закончится отпуск", – подчеркнул Новиков.
Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили 20 декабря. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте.
Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.
Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения.
8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.
В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства.
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".
Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию" в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".