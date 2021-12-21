"Автоматчики завезут его в СИЗО для новогодней картинки". Луценко прокомментировал ситуацию с Порошенко

"Во-первых, они дождались, когда у Порошенко будет зарубежный визит. Попытались ему в этот день вручить повестку. После этого заявили, что он убежал от них. Теперь, когда он вернется, его встретят в аэропорту автоматчики, потому, что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом, СНБО примет решение конфисковать его активы", – сказал Луценко.

По его словам, власть хочет нейтрализовать Порошенко как оппонента, а также партию "Европейская солидарность".

"Власти думают, что достаточно перекрыть ей финансовый кислород и она умрет, как 100 тыс. украинцев умерли без кислорода и лекарств от коронавируса. Этого не произойдет потому, что "Евросолидарность" – партия идеологически-мотивированных людей, которые и без финансирования организационной деятельности будут поддерживать курс Петра Порошенко. Я в это уверен", – отметил экс-генпрокурор.

Он добавил, что действия власти приведут к падению имиджа Украины.

"Никто не захочет связываться со страной, в которой в отношении бывшего президента может быть такой правовой и политический беспредел", – считает Луценко.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил 20 декабря, что экс-президент скоро вернется в Украину.

"Он уже объявил и мы объявили от его имени, что он намерен вернуться, но, очевидно, не таким образом и не в такие даты, в которые настаивают люди, которые сегодня пытались ему безосновательно объявить подозрение. Он вернется, когда у него закончится отпуск", – подчеркнул Новиков.