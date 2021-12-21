Шмыгаль о подозрении Порошенко: Правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу

Шмыгаль не ответил на предположение, что за рубежом дело могут счесть политическим Фото: kmu.gov.ua

Отвечая на вопрос, не понизит ли эта ситуация инвестиционную привлекательность Украины, если зарубежные партнеры сочтут производство политическим, премьер-министр подчеркнул, что дело находится в сфере компетентности правоохранителей и вопросы по этому поводу надо задавать им.

"Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу. Я уверен, что это все в рамках действующего законодательства Украины", – сказал Шмыгаль.

20 декабря ГБР и СБУ сообщили сообщили Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям по делу о поставках угля из ОРДЛО. Порошенко, а также нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Службе безопасности Украины называют ключевыми фигурантами производства.

Адвокат пятого президента Илья Новиков сказал, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте, а прокуроры говорят, что уведомили Порошенко о подозрении таким способом, который предусмотрен законодательством.

Порошенко с 17 декабря находится за пределами Украины. Он "наверняка вернется" вскоре, сказал Новиков, но не назвал конкретных сроков. По словам адвоката, до конца года это не произойдет, но Порошенко на 23 декабря вызывают в Госбюро расследований – ему планируют вручать ходатайство о мере пресечения.