Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене – адвокат

"Нет, потому что почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки – и та, которую в такой неудобный способ пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, – они выписаны неправильным способом", – отметил он.

По словам адвоката, первая повестка не предусматривала, в каком формате и на каких основаниях будут проходить следственные действия.

"Повестка на опрос 23 декабря также не является законной, потому что в соответствии с законом можно вручать повестки исключено на пятые сутки – то есть должны быть трое полных суток без той, в которую совершается сообщение [о подозрении]. То есть не раньше, чем на 24декабря они могли его вызвать", – сказал Новиков.