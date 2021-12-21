Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене – адвокат

"Нет, потому что почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки – и та, которую в такой неудобный способ пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, – они выписаны неправильным способом", – отметил он.
По словам адвоката, первая повестка не предусматривала, в каком формате и на каких основаниях будут проходить следственные действия.
"Повестка на опрос 23 декабря также не является законной, потому что в соответствии с законом можно вручать повестки исключено на пятые сутки – то есть должны быть трое полных суток без той, в которую совершается сообщение [о подозрении]. То есть не раньше, чем на 24декабря они могли его вызвать", – сказал Новиков.
Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили 20 декабря. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте.
Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.
Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения.
8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.
В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства.
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".
Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию" в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".