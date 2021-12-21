СМИ обнародовали полный текст подозрения Порошенко. В нем описано, как создавалась ООН

Во втором абзаце документа сказано: "Установлено, что 24 октября 1945 года начал действовать устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня 1945 года, которым фактически была создана ООН". Далее в тексте говорится о том, что в состав организации вошли СССР и еще 49 стран-основателей, позже к ней присоединились другие государства.

Фото: pravda.com.ua

Журналист Владимир Горковенко в Facebook пошутил по поводу описания истории создания ООН в тексте подозрения Порошенко.

"Предлагаю Офису президента не останавливаться и в подозрении рассказать о сотворении мира от Адама и Евы. Хоть какая-то каноничность будет этого документа", – написал журналист.

В подозрении отметили, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Порошенко объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР", пишет "Украинская правда".

По версии следствия, помощник президента РФ Владислав Сурков и заместитель руководителя правительства Дмитрий Козак привлекли к сотрудничеству Медведчука. Он в свою очередь, договорился с Порошенко. Как и когда это произошло – следствие не установило.

СБУ считает, что Порошенко "присоединился к предложению Медведчука" ради "собственных политических интересов" – обострение в отношениях с россиянами и срыв отопительного сезона могли угрожать президенту падением рейтингов и доверия.