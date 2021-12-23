ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Евросолидарность" заявила правоохранителям о госизмене Зеленского и финансировании терроризма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Евросолидарность" заявила, что при канденции Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у России
"Евросолидарность" заявила, что при канденции Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у России
Фото: сайт партии "Европейская солидарность"

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении президента Украины Владимира Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований и Службу безопасности, сообщается 23 декабря на сайте "Евросолидарности".

Политсила заявила, что при канденции Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора России.

"Со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий", – заявили в "Евросолидарности".

Там сослались на расследование портала bihus.info, в частности, на сюжет Алисы Юрченко "КОЛОМОЙСКИЙ.RU" для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом". По данным журналистов, госпредприятие ПАО "Центрэнерго" перешло на российский уголь в интересах украинского бизнесмена Игоря Коломойского. По меньшей мере, 1,5 млн т угля разных марок перепродали компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно российское.

"За времена президентства Зеленского около $4 млрд были потрачены на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран", – говорится в заявлении о преступлении.

В "Евросолидарности" отметили, что часть импортируемого под видом российского угля была добыта и незаконно вывезена с оккупированных территорий Донбасса для поставки на украинские ТЭС.

В политсиле заявили, что указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины "Государственная измена". В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета решением Совета национальной безопасности и обороны Украины – уголовное преступление, предусмотренное ч.3 ст.258-5 "Финансирование терроризма". А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершены должностным лицом с использованием служебного положения".

Депутаты требуют не позднее 24 часов после заявления внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Контекст:

20 декабря ГБР объявило пятому президенту Украины, народному депутату от "Евросолыдарности" Петру Порошенко подозрение в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям по делу о поставках угля из временно оккупированных территорий Донбасса.

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию" в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду". Позже Порошенко обвинил Зеленского в поставках угля с оккупированных территорий Донбасса. 

Теги: Россия, СБУ, Петр Порошенко, терроризм, уголь, импорт, Центрэнерго, правоохранители, расследование, госизмена, Владимир Зеленский, преступление, страна-агрессор, Государственное бюро расследований, ОРДЛО, Европейская солидарность, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (523250)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (226251)
3
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (85426)
4
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (80803)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (79591)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (66471)
7
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (48260)
8
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (47277)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS