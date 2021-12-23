"Евросолидарность" заявила правоохранителям о госизмене Зеленского и финансировании терроризма

"Евросолидарность" заявила, что при канденции Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у России Фото: сайт партии "Европейская солидарность"

Политсила заявила, что при канденции Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора России.

"Со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий", – заявили в "Евросолидарности".

Там сослались на расследование портала bihus.info, в частности, на сюжет Алисы Юрченко "КОЛОМОЙСКИЙ.RU" для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом". По данным журналистов, госпредприятие ПАО "Центрэнерго" перешло на российский уголь в интересах украинского бизнесмена Игоря Коломойского. По меньшей мере, 1,5 млн т угля разных марок перепродали компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно российское.

"За времена президентства Зеленского около $4 млрд были потрачены на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран", – говорится в заявлении о преступлении.

В "Евросолидарности" отметили, что часть импортируемого под видом российского угля была добыта и незаконно вывезена с оккупированных территорий Донбасса для поставки на украинские ТЭС.

В политсиле заявили, что указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины "Государственная измена". В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета решением Совета национальной безопасности и обороны Украины – уголовное преступление, предусмотренное ч.3 ст.258-5 "Финансирование терроризма". А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершены должностным лицом с использованием служебного положения".

Депутаты требуют не позднее 24 часов после заявления внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.