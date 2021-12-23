Вместо Порошенко в ГБР пошел его адвокат. Он будет требовать вызвать Зеленского в качестве свидетеля

"Порошенко никто не вызывал, но я там буду. Я приду, чтобы подать ходатайства и потребовать соблюдения норм закона”, – сказал Головань.

Адвокат уточнил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

"В ГБР должны эти ходатайства рассмотреть в трехдневный срок и вынести постановление", – отметил Головань.