Вместо Порошенко в ГБР пошел его адвокат. Он будет требовать вызвать Зеленского в качестве свидетеля

"Порошенко никто не вызывал, но я там буду. Я приду, чтобы подать ходатайства и потребовать соблюдения норм закона”, – сказал Головань.
Адвокат уточнил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".
"В ГБР должны эти ходатайства рассмотреть в трехдневный срок и вынести постановление", – отметил Головань.
20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки".
Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.