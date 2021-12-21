"Процесс должен основываться на верховенстве права, а не на политических мотивах". Посольства США и Британии отреагировали на обвинения в адрес Порошенко

20 декабря Порошенко сообщили о подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций Фото: ЕРА

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", – говорится в заявлении посольства США в Украине.

The United States is closely following the case against former President Poroshenko. Crucial that process and outcome be based on the rule of law, not politics. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также отметила важность беспристрастного расследования.

"Внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Жизненно важно, чтобы правоохранительные и судебные органы занимались этим делом, как и любыми другими, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к процедурам", – написала Симмонс.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки".

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения. Его адвокат Илья Новиков сообщил, что Порошенко приходить на допрос не планирует.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.