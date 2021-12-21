"Никуда не нужно бежать". Тимошенко посоветовала Порошенко отстаивать правоту в суде

Тимошенко отметила, что хочет дать советы экс-президенту как человек, который "прошел через все эти политические репрессии, причем наихудшего уровня".

"Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", – заявила она.

Лидер "Батьківщини" отметила, что украинские суды зависимы.

"Я это хорошо знаю, потому что прошла все, что можно было пройти в Украине. Но нельзя категорически сдаваться, это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, во все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться", – подчеркнула политик.

Она пожелала Порошенко набраться мужества, уверенности, смелости.

Тимошенко была премьер-министром Украины с 2007-го по 2010 год. С 5 августа 2011 года по 22 февраля 2014-го она отбывала наказание в Качановской колонии Харькова.

Тимошенко, возглавлявшая в 1995–1997 годах корпорацию ЕЭСУ, обвинялась в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. В апреле 2002 года Киево-Святошинский суд Киевской области снял все обвинения, выдвинутые против Тимошенко.