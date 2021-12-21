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ПОЛИТИКА

"Никуда не нужно бежать". Тимошенко посоветовала Порошенко отстаивать правоту в суде

Тимошенко пожелала экс-президенту набраться мужества, уверенности и смелости
Тимошенко пожелала экс-президенту набраться мужества, уверенности и смелости
Фото: ba.org.ua

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко 20 декабря в эфире телеканала "Украина 24" посоветовала пятому президенту Украины Петру Порошенко, которому Госбюро расследований сообщило о подозрении в госизмене, не уезжать из Украины.

Тимошенко отметила, что хочет дать советы экс-президенту как человек, который "прошел через все эти политические репрессии, причем наихудшего уровня".

"Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", – заявила она.

Лидер "Батьківщини" отметила, что украинские суды зависимы.

"Я это хорошо знаю, потому что прошла все, что можно было пройти в Украине. Но нельзя категорически сдаваться, это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, во все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться", – подчеркнула политик.

Она пожелала Порошенко набраться мужества, уверенности, смелости.

Тимошенко была премьер-министром Украины с 2007-го по 2010 год. С 5 августа 2011 года по 22 февраля 2014-го она отбывала наказание в Качановской колонии Харькова.

Тимошенко, возглавлявшая в 1995–1997 годах корпорацию ЕЭСУ, обвинялась в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. В апреле 2002 года Киево-Святошинский суд Киевской области снял все обвинения, выдвинутые против Тимошенко.

Контекст:

Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили 20 декабря. Его адвокат Илья Новиков говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте. 

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов. 

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения. 

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию" в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Украина, оппозиция, уголовное производство
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