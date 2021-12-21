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"Я об этом не думаю". Зеленский впервые прокомментировал подозрение Порошенко

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Зеленский: Я думаю, что люди понимают, что происходит, и мне кажется, что впоследствии люди поймут, кто есть кто
Зеленский: Я думаю, что люди понимают, что происходит, и мне кажется, что впоследствии люди поймут, кто есть кто
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Гуте Ивано-Франковской области 21 декабря прокомментировал подозрение пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я об этом не думаю, что там было выписано, это прописывают правоохранительные органы. Не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашей страны", – сказал Зеленский.

По его словам, на ситуацию внутри страны, "как правило, влияют финансовые группы".

"И он [Порошенко] является одной из этих финансовых групп, мы понимаем. Они свозят людей, мы это видим. Это же открытая информация, это же не ложь. Свозят людей из разных областей. Где-то кто-то хочет их поддержать. В большинстве, мне кажется, людям дают такую возможность. Непростое время и люди хотят заработать копейку. Кто-то так приходит, кто-то по своей воле это делает... Мы не видим резонанса по поводу таких людей, как господин [нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктор] Медведчук, как господин, о котором вы сейчас говорили [Порошенко]", – сказал президент.

Зеленский заявил, что "если это вопросы, связанные с конкретикой – с углем, торговлей с сепаратистами, – то пусть разбираются суд, правоохранительные органы".

"Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет, и понятно почему. Так не получится – зарабатывать на этом обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало. Я думаю, что люди понимают, что происходит, и мне кажется, что впоследствии люди поймут, кто есть кто", – добавил глава государства.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки".

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов. 

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения. Его адвокат Илья Новиков сообщил, что Порошенко приходить на допрос не планирует.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

Контекст:

8 октября в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. 

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко говорил, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию" в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, уголь, госизмена, Владимир Зеленский, подозрение
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