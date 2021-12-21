"Я об этом не думаю". Зеленский впервые прокомментировал подозрение Порошенко

Зеленский: Я думаю, что люди понимают, что происходит, и мне кажется, что впоследствии люди поймут, кто есть кто Фото: EPA

"Я об этом не думаю, что там было выписано, это прописывают правоохранительные органы. Не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашей страны", – сказал Зеленский.

По его словам, на ситуацию внутри страны, "как правило, влияют финансовые группы".

"И он [Порошенко] является одной из этих финансовых групп, мы понимаем. Они свозят людей, мы это видим. Это же открытая информация, это же не ложь. Свозят людей из разных областей. Где-то кто-то хочет их поддержать. В большинстве, мне кажется, людям дают такую возможность. Непростое время и люди хотят заработать копейку. Кто-то так приходит, кто-то по своей воле это делает... Мы не видим резонанса по поводу таких людей, как господин [нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктор] Медведчук, как господин, о котором вы сейчас говорили [Порошенко]", – сказал президент.

Зеленский заявил, что "если это вопросы, связанные с конкретикой – с углем, торговлей с сепаратистами, – то пусть разбираются суд, правоохранительные органы".

"Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет, и понятно почему. Так не получится – зарабатывать на этом обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало. Я думаю, что люди понимают, что происходит, и мне кажется, что впоследствии люди поймут, кто есть кто", – добавил глава государства.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки".

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения. Его адвокат Илья Новиков сообщил, что Порошенко приходить на допрос не планирует.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.