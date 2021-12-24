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В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко – СМИ

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Адвокаты не знают о решении суда задержать Порошенко для избрания ему меры пресечения
Адвокаты не знают о решении суда задержать Порошенко для избрания ему меры пресечения
Фото: depositphotos.com

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента, нардепа и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а Печерский суд Киева разрешил задержать его, чтобы доставить в суд для избрания меры пресечения. Об этом написала "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Официально эта информация на данный момент не подтверждена. 

Спикер суда Виталий Чергавый отказался комментировать информацию – по его словам, поскольку "рабочий день уже завершился", он не может проверить, состоялось ли соответствующее заседание суда. В то же время он отметил, что подобные заседания секретны и проходят в закрытом режиме.

В пресс-службе Офиса генпрокурора на вопросы журналистов не ответили.

Адвокаты политика Игорь Головань и Илья Новиков сказали, что пока не располагают достоверной информацией об избрании Порошенко меры пресечения. Новиков отметил, что в присутствии защитников Порошенко никакой суд таких решений не принимал. 

По словам Голованя, по закону о подобных действиях в отношении нардепа должны уведомить главу парламента в течение суток.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до того Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по этому делу, но он сел в автомобиль и уехал, и в тот же день улетел из Украины

Сейчас Порошенко находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов. 

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

В октябре в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. 

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат Головань и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

Теги: Петр Порошенко, арест, Печерский суд, Илья Новиков, задержание, Игорь Головань, суд, Офис генпрокурора
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