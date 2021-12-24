В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко – СМИ

Адвокаты не знают о решении суда задержать Порошенко для избрания ему меры пресечения Фото: depositphotos.com

Официально эта информация на данный момент не подтверждена.

Спикер суда Виталий Чергавый отказался комментировать информацию – по его словам, поскольку "рабочий день уже завершился", он не может проверить, состоялось ли соответствующее заседание суда. В то же время он отметил, что подобные заседания секретны и проходят в закрытом режиме.

В пресс-службе Офиса генпрокурора на вопросы журналистов не ответили.

Адвокаты политика Игорь Головань и Илья Новиков сказали, что пока не располагают достоверной информацией об избрании Порошенко меры пресечения. Новиков отметил, что в присутствии защитников Порошенко никакой суд таких решений не принимал.

По словам Голованя, по закону о подобных действиях в отношении нардепа должны уведомить главу парламента в течение суток.