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ПОЛИТИКА

Адвокатов Порошенко не пустили в ГБР, в ведомстве объяснили почему

Без подозреваемого следователи не могут совершать процессуальных действий, заявляют в ГБР
Без подозреваемого следователи не могут совершать процессуальных действий, заявляют в ГБР
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) призвало адвокатов бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко не превращать процессуальные действия в политическое шоу. Заявление ГБР опубликовано 23 декабря на сайте ведомства.

"По поводу ситуации, сложившейся с пропуском адвокатов Порошенко на режимную часть здания ГБР сообщаем, что адвокаты действительно имеют право присутствовать при проведении допросов и других процессуальных действий своих клиентов, однако не могут их заменять", – заявили в ГБР.

В Бюро отметили, что общие правила участия защитников в уголовном производстве урегулированы специальной статьей Уголовно процессуального кодекса Украины, согласно которой на допросе лидера "Евросолидарности" могли присутствовать адвокаты, однако заменять Порошенко они права не имеют.

"Без подозреваемого следователи не могли совершать никаких процессуальных действий, поэтому присутствие адвокатов в кабинетах сотрудников ведомства не имело никакого смысла",– добавили в ГБР.

На это заявление отреагировал адвокат Порошенко Игорь Головань, заявивший в Facebook, что в связи с недопуском в здание ГБР в правоохранительные органы подано заявление о преступлении по ст. 397 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитники или представителя лица). 

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/7426437150715385

Контекст:

17 декабря 2021 года Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки".

Сейчас бывший президент Украины находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов. 

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат Игорь Головань и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

Позже Головань показал повестку, которой Верховный Суд вызывает Зеленского на рассмотрение дела по иску Петра Порошенко относительно комментирования Зеленским записей разговоров нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Иск, о котором идет речь в повестке, Порошенко подал 20 августа. Он касается интервью Зеленского каналу "1+1" от 24 июня, в котором президент комментировал так называемые пленки Медведчука, в частности закупку Украиной угля из ОРДЛО.

 

Теги: Петр Порошенко, допрос, Государственное бюро расследований, уголовное производство, уголовное дело, Игорь Головань, ГБР
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