Адвокатов Порошенко не пустили в ГБР, в ведомстве объяснили почему

Без подозреваемого следователи не могут совершать процессуальных действий, заявляют в ГБР Фото: dbr.gov.ua

"По поводу ситуации, сложившейся с пропуском адвокатов Порошенко на режимную часть здания ГБР сообщаем, что адвокаты действительно имеют право присутствовать при проведении допросов и других процессуальных действий своих клиентов, однако не могут их заменять", – заявили в ГБР.

В Бюро отметили, что общие правила участия защитников в уголовном производстве урегулированы специальной статьей Уголовно процессуального кодекса Украины, согласно которой на допросе лидера "Евросолидарности" могли присутствовать адвокаты, однако заменять Порошенко они права не имеют.

"Без подозреваемого следователи не могли совершать никаких процессуальных действий, поэтому присутствие адвокатов в кабинетах сотрудников ведомства не имело никакого смысла",– добавили в ГБР.

На это заявление отреагировал адвокат Порошенко Игорь Головань, заявивший в Facebook, что в связи с недопуском в здание ГБР в правоохранительные органы подано заявление о преступлении по ст. 397 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитники или представителя лица).