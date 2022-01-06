Порошенко назвал дату, когда вернется в Украину

Порошенко: 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев Фото: eurosolidarity.org

"На следующей неделе – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране… 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", – написал Порошенко.

Он уточнил, что вернется не для того, чтобы " защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии".