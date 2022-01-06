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ПОЛИТИКА

Порошенко назвал дату, когда вернется в Украину

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Порошенко: 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев
Порошенко: 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил 6 января в Facebook, когда вернется в страну.

"На следующей неделе – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране… 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", – написал Порошенко.

Он уточнил, что вернется не для того, чтобы " защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии".

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2672531206214588

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что в рамках этого дела правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.

"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

СМИ писали в начале января, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали такой, что не соответствует действительности.

Теги: Петр Порошенко, Украина, арест, расследование, госизмена, Владимир Зеленский, обвинение, президент, Европейская солидарность, встреча, Офис генпрокурора, нардеп
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