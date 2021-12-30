"Дело ничем не закончится". Горбатюк спрогнозировал, что будет дальше с подозрением для Порошенко

"Исходя из истории развития таких уголовных производств, можно с уверенностью говорить, что дело ничем не закончится. У нас всегда начинаются большие, резонансные дела при одной власти, и касаются они оппозиционных лидеров – по их мнению, врагов, мешающих непосредственно руководить или совершать другие действия по собственному желанию. И меняется власть – эти дела хоронятся", – сказал он.

Бывший следователь считает, что решения о расследовании подобных дел, а также о предъявлении подозрений по ним принимаются "на политическом уровне, и закрываются эти дела так же".

"События, которые инкриминируются тому же Порошенко, слишком резонансные. Должны быть объяснения обществу, оно должно видеть завершающийся процесс – он объективно завершился или нет. Практика у нас свидетельствует, что такие дела как начинаются, так и завершаются обычно по решению руководства государства, а не по решению Уголовного процессуального кодекса или суда", – объяснил Горбатюк.

По его словам, "каждый президент в первую очередь пытается взять под максимальный контроль правоохранительные органы, чтобы они действовали не по закону, а выполняли его указания".