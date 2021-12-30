"Дело ничем не закончится". Горбатюк спрогнозировал, что будет дальше с подозрением для Порошенко

"Исходя из истории развития таких уголовных производств, можно с уверенностью говорить, что дело ничем не закончится. У нас всегда начинаются большие, резонансные дела при одной власти, и касаются они оппозиционных лидеров – по их мнению, врагов, мешающих непосредственно руководить или совершать другие действия по собственному желанию. И меняется власть – эти дела хоронятся", – сказал он.
Бывший следователь считает, что решения о расследовании подобных дел, а также о предъявлении подозрений по ним принимаются "на политическом уровне, и закрываются эти дела так же".
"События, которые инкриминируются тому же Порошенко, слишком резонансные. Должны быть объяснения обществу, оно должно видеть завершающийся процесс – он объективно завершился или нет. Практика у нас свидетельствует, что такие дела как начинаются, так и завершаются обычно по решению руководства государства, а не по решению Уголовного процессуального кодекса или суда", – объяснил Горбатюк.
По его словам, "каждый президент в первую очередь пытается взять под максимальный контроль правоохранительные органы, чтобы они действовали не по закону, а выполняли его указания".
20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".
В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.
29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.