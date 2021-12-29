Зеленский, Порошенко, Гордон. Украинцы рассказали, кого считают человеком года – опрос

На втором месте пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – его человеком года считают 3,6% опрошенных.

В первой пятерке также оказались нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (3,3%), бывшая канцлер Германии Ангела Меркель (3,1%) и миллиардер, основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск (3%).

Помимо этого, респонденты называли человеком года президента США Джо Байдена (2,7%), нардепа, лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко (1,8%), журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона (1,3%), лидера партии "Наши" Евгения Мураева и боксера Александра Усика (по 1,2%), а также президента РФ Владимира Путина (1,1%).

Еще 1% украинцев назвал символом 2021 года медиков.

31,1% опрошенных затруднились с ответом, 7,1% не стали отвечать.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.