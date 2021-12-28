Заседание СНБО переносится в связи с тем, что Зеленский расширил повестку дня

Заседания СНБО, как правило, проводят по пятницам. В этот раз оно пройдет в четверг Фото: president.gov.ua

"В связи с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", – сказано в сообщении.