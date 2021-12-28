Заседание СНБО переносится в связи с тем, что Зеленский расширил повестку дня

"В связи с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", – сказано в сообщении.
Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам. Последний раз совет собирался 10 ноября, ключевым вопросом заседания была ситуация на границе Беларуси с Польшей. Также был обсужден подписанный Зеленским закон об олигархах и введены санкции против причастных к открытию "представительства" Никарагуа в оккупированном Крыму.
Перед этим СНБО собирался на заседание 22 октября. На нем рассмотрели вопросы, касающиеся снабжения украинских потребителей газом. Также СНБО поручил разработать инструмент общения жителей оккупированных территорий с украинскими властями.