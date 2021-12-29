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Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины

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Указ Зеленского опубликован 28 декабря
Указ Зеленского опубликован 28 декабря
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 15 октября утвердить Стратегию информационной безопасности Украины. Указ об этом подписан 28 декабря, документ опубликован на сайте главы государства.

Указом Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности и признал утратившей силу статью президентского указа за 25 февраля 2017 года о решении СНБО за 29 декабря 2016 года о доктрине информационной безопасности Украины.

В документе, утвержденном СНБО, говорится, что стратегия информационной безопасности "определяет актуальные вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере, стратегические цели и задачи, направленные на противодействие таким угрозам, защиту прав лиц на информацию и защиту персональных данных".

Реализация стратегии рассчитана на период до 2025 года.

В документе перечислены глобальные и национальные вызовы и угрозы:

  • увеличение количества глобальных дезинформационных кампаний;
  • информационная политика Российской Федерации – угроза не только для Украины, но и для других демократических государств;
  • социальные сети как субъекты воздействия в информационном пространстве;
  • недостаточный уровень медиаграмотности (медиакультуры) в условиях стремительного развития цифровых технологий;
  • информационное влияние Российской Федерации как государства-агрессора на население Украины
  • информационное доминирование Российской Федерации как государства-агрессора на временно оккупированных территориях Украины;
  • ограниченные возможности реагировать на дезинформационные кампании;
  • несформированность системы стратегических коммуникаций;
  • несовершенство регулирования отношений в сфере информационной деятельности и защиты профессиональной деятельности журналистов;
  • попытки манипуляции сознанием граждан Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • доступ к информации на местном уровне;
  • недостаточный уровень информационной культуры и медиаграмотности в обществе для противодействия манипулятивным и информационным воздействиям.

Первой стратегической целью документа указано "противодействие дезинформации и информационным операциям, прежде всего государства-агрессора, направленным, среди прочего, на ликвидацию независимости Украины, свержение конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигания национальной, религиозной вражды и ненависти, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

Контекст:

Кабинет Министров Украины согласовал Стратегию информационной безопасности на заседании 15 сентября.

Теги: Россия, социальные сети, СНБО, пропаганда, технологии, Владимир Зеленский, документы, президент, доктрина, деятельность, дезинформация
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