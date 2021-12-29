Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины

Указом Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности и признал утратившей силу статью президентского указа за 25 февраля 2017 года о решении СНБО за 29 декабря 2016 года о доктрине информационной безопасности Украины.
В документе, утвержденном СНБО, говорится, что стратегия информационной безопасности "определяет актуальные вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере, стратегические цели и задачи, направленные на противодействие таким угрозам, защиту прав лиц на информацию и защиту персональных данных".
Реализация стратегии рассчитана на период до 2025 года.
В документе перечислены глобальные и национальные вызовы и угрозы:
Первой стратегической целью документа указано "противодействие дезинформации и информационным операциям, прежде всего государства-агрессора, направленным, среди прочего, на ликвидацию независимости Украины, свержение конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигания национальной, религиозной вражды и ненависти, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".
Кабинет Министров Украины согласовал Стратегию информационной безопасности на заседании 15 сентября.