Геращенко и Турчинов сообщили, что у соратников Порошенко прошли обыски

По ее данным, обыски прошли у бывшего помощника Порошенко дипломата Юрия Онищенко и бывшего народного депутата Сергея Березенко. Геращенко утверждает, что обыски проходили без адвокатов. Нардеп отметила, что политсила расценивает эти действия властей как "сознательную провокацию против политической команды, системное давление, устрашение, психологические пытки, а также попытку дестабилизировать оппозицию и ее лидера Петра Порошенко".
Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов уточнил, что обыски были не только у Онищенко и Березенко, но и у других представителей политсилы, сообщается на сайте партии.
"Они искали документы, связанные с углем 2014 года. Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти", – заявил он.
20 декабря пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
В октябре в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".
В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.