Геращенко и Турчинов сообщили, что у соратников Порошенко прошли обыски

По ее данным, обыски прошли у бывшего помощника Порошенко дипломата Юрия Онищенко и бывшего народного депутата Сергея Березенко. Геращенко утверждает, что обыски проходили без адвокатов. Нардеп отметила, что политсила расценивает эти действия властей как "сознательную провокацию против политической команды, системное давление, устрашение, психологические пытки, а также попытку дестабилизировать оппозицию и ее лидера Петра Порошенко".

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов уточнил, что обыски были не только у Онищенко и Березенко, но и у других представителей политсилы, сообщается на сайте партии.

"Они искали документы, связанные с углем 2014 года. Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти", – заявил он.