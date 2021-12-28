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ПОЛИТИКА

Спикер Рады не получал уведомлений о подозрении, выдвинутом Порошенко – Геращенко

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Геращенко: Оказалось, что спикер никаких официальных сообщений не видел / не получал, хотя со дня "подозрения" прошло уже не 24, а 124 часа
Геращенко: Оказалось, что спикер никаких официальных сообщений не видел / не получал, хотя со дня "подозрения" прошло уже не 24, а 124 часа
Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал официальных уведомлений относительно подозрения, выдвинутого в адрес экс-президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, утверждает сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Об этом она написала в Facebook.

"На прошлой неделе Генпрокуратура объявила о подозрении Петру Порошенко. Правда, сама госпожа генпрокурор при этом самоустранилась, а этот сомнительный листочек подписал один из заместителей. Статья 482-2 УПК Украины требует, чтобы "орган или должностные лица, которые задержали народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили в отношении него меру пресечения… немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, уведомили об этом главу Верховной Рады", – написала Геращенко.

Нардеп сообщила, что на минувшей неделе депутаты направили спикеру письмо с просьбой предоставить соответствующие копии уведомлений в отношении Порошенко.

"Сегодня утром пришли к Руслану Стефанчуку. Оказалось, что он никаких официальных сообщений не видел / не получал, хотя со дня "подозрения" прошло уже не 24, а 124 часа", – подчеркнула Геращенко.

Депутат добавила, что это "очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу".

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4640842739336836

В агентстве "Интерфакс-Украина" сообщают, что направили запросы в Госбюро расследований и Офис генпрокурора с просьбой разъяснить ситуацию относительно процессуальных действий в рамках выдвинутого Порошенко подозрения, но ответов не получили. О предполагаемом ходатайстве в суд об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн, о котором писали СМИ, в Офисе генпрокурора тоже ничего не сообщают.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

Сейчас Порошенко находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

В октябре в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, Ирина Геращенко, народные депутаты, Государственное бюро расследований, подозрение, Руслан Стефанчук, Европейская солидарность, спикер, Офис генпрокурора, ГБР
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