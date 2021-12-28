Спикер Рады не получал уведомлений о подозрении, выдвинутом Порошенко – Геращенко

Геращенко: Оказалось, что спикер никаких официальных сообщений не видел / не получал, хотя со дня "подозрения" прошло уже не 24, а 124 часа Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

"На прошлой неделе Генпрокуратура объявила о подозрении Петру Порошенко. Правда, сама госпожа генпрокурор при этом самоустранилась, а этот сомнительный листочек подписал один из заместителей. Статья 482-2 УПК Украины требует, чтобы "орган или должностные лица, которые задержали народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили в отношении него меру пресечения… немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, уведомили об этом главу Верховной Рады", – написала Геращенко.

Нардеп сообщила, что на минувшей неделе депутаты направили спикеру письмо с просьбой предоставить соответствующие копии уведомлений в отношении Порошенко.

"Сегодня утром пришли к Руслану Стефанчуку. Оказалось, что он никаких официальных сообщений не видел / не получал, хотя со дня "подозрения" прошло уже не 24, а 124 часа", – подчеркнула Геращенко.

Депутат добавила, что это "очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу".

В агентстве "Интерфакс-Украина" сообщают, что направили запросы в Госбюро расследований и Офис генпрокурора с просьбой разъяснить ситуацию относительно процессуальных действий в рамках выдвинутого Порошенко подозрения, но ответов не получили. О предполагаемом ходатайстве в суд об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн, о котором писали СМИ, в Офисе генпрокурора тоже ничего не сообщают.