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ПОЛИТИКА

Луценко: Зеленский прокладывает себе судьбу Януковича

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Луценко считает, что Порошенко, если будет арестован, из СИЗО "выйдет победителем"
Луценко считает, что Порошенко, если будет арестован, из СИЗО "выйдет победителем"
Фото: Лариса Сарган / Facebook

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что возможное избрание для пятого президента Украины Петра Порошенко меры пресечения в виде ареста входит в сферу интересов президента России Владимира Путина, а реализацией такого сценария занимаются в Офисе президента Украины.

Об этом Луценко написал в Facebook 24 декабря.  

"Четыре аксиомы для друзей и врагов: 1) арест Порошенко и неизбежное обострение противостояния в Украине нужны именно Путину; 2) этот план и реализует российская кротоферма в Офисе президента [Украины Владимира] Зеленского; 3) Порошенко в СИЗО получит самую высокую политическую трибуну и выйдет победителем; 4) Зеленский прокладывает себе судьбу [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича", – заявил бывший генпрокурор. 

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1959383907594108

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины

Сейчас Порошенко находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов. 

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

В октябре в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. 

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора (ОГПУ), ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юрий Луценко, Петр Порошенко, СИЗО, арест, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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