Яценюк призвал власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как защитить Украину перед угрозой наступления РФ Фото: ksf.openukraine.org

Такое мнение 24 декабря в Facebook выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией [Родион] Киреев", – написал Яценюк.

Он отметил, что "еще есть возможность остановиться".

"Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", – подчеркнул Яценюк.