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Яценюк: Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия

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Яценюк призвал власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как защитить Украину перед угрозой наступления РФ
Яценюк призвал власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как защитить Украину перед угрозой наступления РФ 
Фото: ksf.openukraine.org

Попытка ареста пятого президента Украины, нардепа от "Евросолидарности" Петра Порошенко будет иметь для главы государства Владимира Зеленского непоправимые последствия.

Такое мнение 24 декабря в Facebook выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией [Родион] Киреев", – написал Яценюк.  

Он отметил, что "еще есть возможность остановиться".

"Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", – подчеркнул Яценюк.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2276093375878118

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины

Сейчас Порошенко находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов. 

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

В октябре в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. 

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора (ОГПУ), ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Украина, оппозиция, преследования, Родион Киреев, арест, угрозы, госизмена, наступление, президент, подозрение, власть, премьер-министр, Европейская солидарность
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