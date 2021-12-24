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Офис генпрокурора намерен просить суд назначить Порошенко залог в 1 млрд грн – СМИ

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Порошенко находится за пределами Украины
Порошенко находится за пределами Украины
Фото: ЕРА

В Офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ) собираются просить для пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко залог в размере 1 млрд грн. Об этом "Укринформу" заявили 24 декабря в ОГПУ.

"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн", – процитировало агентство собеседника в Офисе генпрокурора.

"Укринформ" подтвердил также озвученную сегодня "Украинской правдой" информацию о том, что в ОГПУ подписали ходатайство об аресте пятого президента в рамках уголовного производства о поставках угля из ОРДЛО в 2014 году.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины

Сейчас Порошенко находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов. 

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

В октябре в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. 

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

Теги: Петр Порошенко, залог, суд, Офис генпрокурора
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