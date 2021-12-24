"Как Гитлер о Судетах". Порошенко после высказываний Путина на пресс-конференции призвал мобилизовать мир в поддержку Украины

"Беспокоит... откровенная паранойя [Путина] по расширению НАТО и постоянное отрицание права Украины стать членом Альянса... Границы современных государств и наций определяются не удивительно трактуемой историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ", – заявил Порошенко.

Позицию российского президента по этому вопросу экс-президент Украины сравнил с угрозами диктатора Адольфа Гитлера в 1938 году в адрес президента Чехословакии Эдварда Бенеша.

"Путин в очередной продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого украинского государства и продолжает говорить об Украине как Гитлер о Судетах. Вновь об "исконно русских территориях", теперь уже и на Донбассе", – отметил Порошенко.

Украинским дипломатам, убежден лидер "Европейской Солидарности", необходимо в полной мере использовать очередной "каминг-аут" Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в нашу поддержку – от санкций до оружия.