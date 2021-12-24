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"Как Гитлер о Судетах". Порошенко после высказываний Путина на пресс-конференции призвал мобилизовать мир в поддержку Украины

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Украинским дипломатам нужно использовать "каминг-аут" Путина, считает Порошенко
Украинским дипломатам нужно использовать "каминг-аут" Путина, считает Порошенко
Фото: EPA

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал "откровенной паранойей" высказывания президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции о расширении НАТО и отрицании права Украины стать членом Альянса. Об этом политик 23 декабря сообщил в Facebook.

"Беспокоит... откровенная паранойя [Путина] по расширению НАТО и постоянное отрицание права Украины стать членом Альянса... Границы современных государств и наций определяются не удивительно трактуемой историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ", – заявил Порошенко.

Позицию российского президента по этому вопросу экс-президент Украины сравнил с угрозами диктатора Адольфа Гитлера в 1938 году в адрес президента Чехословакии Эдварда Бенеша.

"Путин в очередной продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого украинского государства и продолжает говорить об Украине как Гитлер о Судетах. Вновь об "исконно русских территориях", теперь уже и на Донбассе", – отметил Порошенко.

Украинским дипломатам, убежден лидер "Европейской Солидарности", необходимо в полной мере использовать очередной "каминг-аут" Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в нашу поддержку – от санкций до оружия.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2660977347369974

Контекст:

В 1938 году на съезде национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Гитлер выступил с речью, в которой заявил о готовности Германии "защищать" судетских немцев, сообщал Deutschlandfunk Kultur

"Чешское государство пытается их уничтожить. Я обращаюсь к представителям западных демократий: мы озабочены положением судетских немцев. Если этим людям откажут в справедливости и помощи, они получат и то, и другое от нас. Немцев в Судетах есть кому защитить. Я сторонник мира, но в этой ситуации я не стану колебаться", – говорил он.

Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции в очередной раз заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток

"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы. Мы же говорили: "Не надо этого делать. Вы нам обещали этого не делать". А нам говорят: "А где это написано на бумажке?" Нету этого, ну и все, идите вы подальше", – сказал глава Кремля.

На вопрос журналистки Sky News, может ли он безоговорочно гарантировать, что Россия не вторгнется в Украину или любое другое суверенное государство, Путин сообщил, что действия России будут зависеть не от хода переговоров о продвижении НАТО на восток, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. "Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", – отметил он. 

Также Путин сказал, что выполнение Минских соглашений – единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе, но Украина "не хочет выполнять" соглашения и готовит "третью военную операцию". "И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, будут санкции", – сказал президент РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявления Путина, касающиеся Альянса, сказал, что любая европейская страна может стать членом НАТО и организация никогда не давала обещаний не расширяться

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что осуждает Российскую Федерацию в связи с резкими высказываниями Путина во время пресс-конференции в адрес Украины и НАТО. 

В украинском МИД отреагировали на слова Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе. Спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что они не соответствует действительности, а постоянные усилия руководства Украины сдвинуть с места процесс мирного урегулирования иллюстрируют преданность государства политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта.

Теги: Владимир Путин, Петр Порошенко, НАТО, Адольф Гитлер, агрессия, страна-агрессор, российская агрессия, Евросоюз, Европейская солидарность
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