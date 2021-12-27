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Порошенко: Дам ответы на все вопросы – и по поводу госизмены, и по поводу финансирования терроризма

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Порошенко: В первой половине января я точно вернусь в Украину
Порошенко: В первой половине января я точно вернусь в Украину
Фото: ЕРА

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в эфире "5 канала" заявил, что не намерен скрываться от следствия за границей.

"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", – подчеркнул Порошенко.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины

Сейчас Порошенко находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов. 

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

В октябре в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. 

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора (ОГПУ), ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

Теги: Петр Порошенко, Украина, терроризм, госизмена, Владимир Зеленский, подозрение, ОРДЛО
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