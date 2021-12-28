Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения для Порошенко

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций

"В базе [суда] информации о поступлении такого ходатайства нет", – сказал он.

Источник журналистов в правоохранительных органах ранее сообщал, что 24 декабря Офис генерального прокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

По данным агентства, Печерский суд дал разрешение на задержание Порошенко для доставки на судебное заседание. Эту информацию Чергавый отказался подтвердить или опровергнуть.

"Это закрытое судебное заседание, это тайна досудебного расследования, и пусть эти вопросы разглашает следователь, так как он руководит этими процессами", – отметил он.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что направило запросы в Госбюро расследований и Офис генпрокурора с целью разъяснить ситуацию относительно процессуальных действий в рамках выдвинутого Порошенко подозрения, но ответов не получило.