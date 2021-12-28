Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения для Порошенко

"В базе [суда] информации о поступлении такого ходатайства нет", – сказал он.
Источник журналистов в правоохранительных органах ранее сообщал, что 24 декабря Офис генерального прокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.
По данным агентства, Печерский суд дал разрешение на задержание Порошенко для доставки на судебное заседание. Эту информацию Чергавый отказался подтвердить или опровергнуть.
"Это закрытое судебное заседание, это тайна досудебного расследования, и пусть эти вопросы разглашает следователь, так как он руководит этими процессами", – отметил он.
Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что направило запросы в Госбюро расследований и Офис генпрокурора с целью разъяснить ситуацию относительно процессуальных действий в рамках выдвинутого Порошенко подозрения, но ответов не получило.
20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
Сейчас Порошенко находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
В октябре в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку.
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".
В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.
"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.