В ГБР подтвердили обыски у соратников Порошенко в рамках расследования поставок угля с оккупированных территорий Донбасса

Во избежание манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг этого уголовного производства в ГБР сообщили, что 29 декабря 2021 года следователями бюро на основании соответствующих определений следственного судьи проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для этого уголовного производства.
В рамках досудебного расследования в уголовном производстве уже сообщено о подозрении двум народным депутатам, в том числе пятому президенту Украины (Петру Порошенко. – "ГОРДОН"), бывшему министру энергетики и угольной промышленности (Владимиру Демчишину. – "ГОРДОН") и еще одному гражданскому лицу, отметили в ГБР.
12 ноября правоохранители сообщили Демчишину, который занимал должность министра энергетики с декабря 2014 года по апрель 2016 года, о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Демчишин считает, что открытое против него уголовное производство сфабриковано и вскоре будет закрыто.
20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".
В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.
29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко.