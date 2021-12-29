В ГБР подтвердили обыски у соратников Порошенко в рамках расследования поставок угля с оккупированных территорий Донбасса

Во избежание манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг этого уголовного производства в ГБР сообщили, что 29 декабря 2021 года следователями бюро на основании соответствующих определений следственного судьи проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для этого уголовного производства.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве уже сообщено о подозрении двум народным депутатам, в том числе пятому президенту Украины (Петру Порошенко. – "ГОРДОН"), бывшему министру энергетики и угольной промышленности (Владимиру Демчишину. – "ГОРДОН") и еще одному гражданскому лицу, отметили в ГБР.