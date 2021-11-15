"Шито белыми нитками". Экс-министр Демчишин прокомметировал уголовное производство в отношении него

Демчишин заявил, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт Фото: EPA

"Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса президента. Оно носит чисто политический характер, и я понимаю, что их интересует отнюдь не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след [бизнесмена Игоря] Коломойского. Это у него такое "тонкое чувство юмора", чтобы таким образом поздравлять с днем рождения", – заявил он.

Демчишин подчеркнул, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт.

"О юридической составляющей: она не выдерживает никакой критики. Потому что априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с уплатой налогов в украинский бюджет", – говорится в комментарии.

По его мнению, открытое производство необходимо властям для отвлечения внимания.

"Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие "рейтинговые" дела за последние два года. Такая же фальсификация. Время нас рассудит. А пока обанкротившиеся власти дилетантов пытаются от своего управленческого провала отвлечь внимание пусть и пустыми, но громкими уголовными делами", – добавил он.