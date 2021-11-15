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ПОЛИТИКА

"Шито белыми нитками". Экс-министр Демчишин прокомметировал уголовное производство в отношении него

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Демчишин заявил, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт
Демчишин заявил, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт
Фото: EPA

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин считает, что открытое против него уголовное производство сфабриковано и вскоре будет закрыто. Об этом он заявил в комментарии, предоставленном "Интерфакс-Украина".

"Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса президента. Оно носит чисто политический характер, и я понимаю, что их интересует отнюдь не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след [бизнесмена Игоря] Коломойского. Это у него такое "тонкое чувство юмора", чтобы таким образом поздравлять с днем рождения", – заявил он.

Демчишин подчеркнул, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт.

"О юридической составляющей: она не выдерживает никакой критики. Потому что априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с уплатой налогов в украинский бюджет", – говорится в комментарии.

По его мнению, открытое производство необходимо властям для отвлечения внимания.

"Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие "рейтинговые" дела за последние два года. Такая же фальсификация. Время нас рассудит. А пока обанкротившиеся власти дилетантов пытаются от своего управленческого провала отвлечь внимание пусть и пустыми, но громкими уголовными делами", – добавил он.

Контекст:

12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Следствие установило, что экс-министр в течение декабря 2014-го – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности в государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Также следствие считает, что, министр, превышая служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "ЛДНР". В частности, по поставкам угля на сумму более 3 млрд грн.

Теги: уголь, Игорь Коломойский, Владимир Демчишин, ОРДЛО, уголовное производство
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