Данилов ответил, готовит ли СНБО санкции против Порошенко

"Мы работаем только с документами. Если соответствующие документы будут направлены в аппарат СНБО от тех институций, которые имеют на это право, мы эти вопросы рассмотрим, вынесем их на заседание СНБО. По-другому мы работать не можем. Обращаю внимание: для того, чтобы решение было принято, нужно две трети голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно по этому вопросу", – отметил Данилов.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день аппарат СНБО не получал от других ведомств документов, которые касались бы Порошенко.