Данилов ответил, готовит ли СНБО санкции против Порошенко

"Мы работаем только с документами. Если соответствующие документы будут направлены в аппарат СНБО от тех институций, которые имеют на это право, мы эти вопросы рассмотрим, вынесем их на заседание СНБО. По-другому мы работать не можем. Обращаю внимание: для того, чтобы решение было принято, нужно две трети голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно по этому вопросу", – отметил Данилов.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день аппарат СНБО не получал от других ведомств документов, которые касались бы Порошенко.
20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".
В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.
29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.