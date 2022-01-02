Маркарова заявила, что пока не обсуждала производства в отношении Порошенко с официальными лицами США

21 декабря, на следующий день после того, как Порошенко объявили о подозрении в госизмене, посольство США заявляло, что в Вашингтоне "внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко", и обращало внимание на необходимость соблюдения принципа верховенства права.

Ведущая вспомнила об этой реакции и спросила, как Маркаровой удается "разруливать" сложившуюся ситуацию.

"Я, кроме официальной позиции, которую мы видели на сайте, ничего другого не могу прокомментировать. Пока нет [не обсуждала этот вопрос с американской стороной]", – ответила дипломат.