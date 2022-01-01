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ПОЛИТИКА

Власти нужен месседж об угрозе дестабилизации в стране, чтобы иметь повод действовать жестко – нардеп Рахманин

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Рахманин: Когда человек во время пресс-марафона 10 раз повторил, что он президент, это значит, что он сам еще не верит, не отдает себе отчет в том, что он полноценный, полноправный президент
Рахманин: Когда человек во время пресс-марафона 10 раз повторил, что он президент, – это значит, что он сам еще не верит, не отдает себе отчет в том, что он полноценный, полноправный президент
Фото: lb.ua

Нардеп от "Голоса", член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин не верит, что в стране будет серьезное внутреннее обострение даже в случае ареста пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью LB.ua, опубликованном 30 декабря 2021 года.

Он отметил, что у Порошенко есть свой "устойчивый, ядерный" электорат, который политик может вывести на улицу, "чтобы напрячь ситуацию и испортить настроение [президенту Владимиру] Зеленскому". 

Однако нардеп не верит, что это может повлечь за собой какие-то серьезные уличные беспорядки.

"Да, наверное, будут какие-то акции неповиновения. Возможно, будут какие-то стычки. Но не думаю, что масштабные... Люди, которые будут выходить на улицу, все равно будут понимать риски. Я очень надеюсь на сознательность людей, которые примут участие в этих массовых мероприятиях", – сказал он. 

На замечание, что может "включиться российская агентура", член оборонного комитета Рады отметил, что если россиянам понадобятся провокация или беспорядки, они организуют их сами, и именно противодействием этому, а не оппозицией, должны заниматься соответствующие органы. 

"Чем больше власть говорит об угрозе дестабилизации, тем больше я понимаю, что ей нужен этот месседж, чтобы иметь повод действовать достаточно жестко", – отметил Рахманин. 

По его мнению, Зеленский "до сих пор так и не понял ответственности и масштаба занимаемой должности".

"Он несколько повзрослел, но недостаточно вырос. Он слишком закомплексован, простите за слово, для человека, занимающего в такое сложное время в такой сложной стране такую сложную должность. Когда человек во время пресс-марафона 10 раз повторил, что он президент – это значит, что у него комплекс, что он внутри себя сам еще не верит, не отдает себе отчет в том, что он полноценный, полноправный президент. И от этого комплекса стоит избавляться, пока не поздно, потому что от решений президента зависит судьба государства. Человек постоянно вспоминает Порошенко – значит, он его боится. Все еще. Хотя он уже президент. Не Порошенко", – добавил нардеп. 

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.

Теги: Петр Порошенко, оппозиция, Сергей Рахманин, провокации, беспорядки, Владимир Зеленский, президент
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