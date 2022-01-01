Власти нужен месседж об угрозе дестабилизации в стране, чтобы иметь повод действовать жестко – нардеп Рахманин

Рахманин: Когда человек во время пресс-марафона 10 раз повторил, что он президент, – это значит, что он сам еще не верит, не отдает себе отчет в том, что он полноценный, полноправный президент Фото: lb.ua

Он отметил, что у Порошенко есть свой "устойчивый, ядерный" электорат, который политик может вывести на улицу, "чтобы напрячь ситуацию и испортить настроение [президенту Владимиру] Зеленскому".

Однако нардеп не верит, что это может повлечь за собой какие-то серьезные уличные беспорядки.

"Да, наверное, будут какие-то акции неповиновения. Возможно, будут какие-то стычки. Но не думаю, что масштабные... Люди, которые будут выходить на улицу, все равно будут понимать риски. Я очень надеюсь на сознательность людей, которые примут участие в этих массовых мероприятиях", – сказал он.

На замечание, что может "включиться российская агентура", член оборонного комитета Рады отметил, что если россиянам понадобятся провокация или беспорядки, они организуют их сами, и именно противодействием этому, а не оппозицией, должны заниматься соответствующие органы.

"Чем больше власть говорит об угрозе дестабилизации, тем больше я понимаю, что ей нужен этот месседж, чтобы иметь повод действовать достаточно жестко", – отметил Рахманин.

По его мнению, Зеленский "до сих пор так и не понял ответственности и масштаба занимаемой должности".

"Он несколько повзрослел, но недостаточно вырос. Он слишком закомплексован, простите за слово, для человека, занимающего в такое сложное время в такой сложной стране такую сложную должность. Когда человек во время пресс-марафона 10 раз повторил, что он президент – это значит, что у него комплекс, что он внутри себя сам еще не верит, не отдает себе отчет в том, что он полноценный, полноправный президент. И от этого комплекса стоит избавляться, пока не поздно, потому что от решений президента зависит судьба государства. Человек постоянно вспоминает Порошенко – значит, он его боится. Все еще. Хотя он уже президент. Не Порошенко", – добавил нардеп.