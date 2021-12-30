"Закон для всех один и никакое кумовство его не остановит". Венедиктова, подводя итоги года, сравнила Медведчука с драконом и прокомментировала подозрение Порошенко

Генпрокурор отметила, что 2021 год оказался трудным и для Офиса Генпрокурора, и для нее лично Фото: Irina Venediktova / Facebook

"Мне по-человечески неприятно и где-то даже больно, что скамья подозреваемых увеличивается, а лица, с которыми приходится иметь дело – люди с электоральной поддержкой. Впрочем, электоральными симпатиями следует пользоваться во время избирательных кампаний, а не с целью нарушения закона. Напомню, что за уголь с боевиками рассчитывались чемоданами наличных во время самых кровавых событий в Дебальцево и Донецком аэропорту. Среди подозреваемых уже также министр энергетики и угольной промышленности и президент Украины в то время", – написала Венедиктова.

Самыми громкими в этом году генпрокурор назвала два сообщения о подозрении в государственной измене, а также о покушении на разграбление национальных ценностей и содействии деятельности террористических организаций народному депутату, лидеру политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Венедиктова сравнила Медведчука с драконом, отметив, что скептики считали, что он прокуратуре "не по зубам".

"Но закон для всех один и никакое кумовство его не остановит. В угольном деле он был одним из первых подозреваемых, однако мы, как и обещали, шаг за шагом, разоблачаем причастных к организации незаконных поставок угля из подконтрольных террористам ЛНР и ДНР территорий", – подчеркнула Генпрокурор.



Венедиктова добавила, что 2021 год оказался трудным и для Офиса Генпрокурора, и для нее лично.