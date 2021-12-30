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"Закон для всех один и никакое кумовство его не остановит". Венедиктова, подводя итоги года, сравнила Медведчука с драконом и прокомментировала подозрение Порошенко

Генпрокурор отметила, что 2021 год оказался трудным и для Офиса Генпрокурора, и для нее лично
Генпрокурор отметила, что 2021 год оказался трудным и для Офиса Генпрокурора, и для нее лично
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, подводя итоги 2021 года в авторской колонке издания "Украинская правда", опубликованной 30 декабря, впервые прокомментировала подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о закупке угля у ОРДЛО.

"Мне по-человечески неприятно и где-то даже больно, что скамья подозреваемых увеличивается, а лица, с которыми приходится иметь дело – люди с электоральной поддержкой. Впрочем, электоральными симпатиями следует пользоваться во время избирательных кампаний, а не с целью нарушения закона. Напомню, что за уголь  с боевиками рассчитывались чемоданами наличных во время самых кровавых событий в Дебальцево и Донецком аэропорту. Среди подозреваемых уже также министр энергетики и угольной промышленности и президент Украины в то время", – написала Венедиктова.

Самыми громкими в этом году генпрокурор назвала два сообщения о подозрении в государственной измене, а также о покушении на разграбление национальных ценностей и содействии деятельности террористических организаций народному депутату, лидеру политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Венедиктова сравнила Медведчука с драконом, отметив, что скептики считали, что он прокуратуре "не по зубам".

"Но закон для всех один и никакое кумовство его не остановит. В угольном деле он был одним из первых подозреваемых, однако мы, как и обещали, шаг за шагом, разоблачаем причастных к организации незаконных поставок угля из подконтрольных террористам ЛНР и ДНР территорий", – подчеркнула Генпрокурор.

Венедиктова добавила, что 2021 год оказался трудным и для Офиса Генпрокурора, и для нее лично.

Контекст:

8 октября 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

СБУ обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы Администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

В СБУ ключевыми фигурантами производства называют Медведчука и Порошенко.

20 декабря Порошенко предъявили подозрение в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям. Его адвокат Илья Новиков говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте.

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. 27 декабря он заявил, что не намерен скрываться от следствия за границей. "В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", – подчеркнул Порошенко.

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию" в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, терроризм, уголь, энергетика, прокуратура, депутаты, следствие, Генеральная прокуратура, расследование, госизмена, обвинение, подозрение, уголовное производство, финансирование, Ирина Венедиктова
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