"Прямий" и "5 канал" показали новогоднее поздравление Порошенко вместо обращения Зеленского

Порошенко говорил о своих поездках на Донбасс, о борьбе с российской агрессией, Марина Порошенко – о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

"Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы – граждане, одна великая нация. Дорогие украинцы! Давайте войдем в 2022 год сильными и уверенными. Пусть новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди", – сказал Порошенко, завершая речь.

Видео опубликовано также в Facebook пятого президента.

Поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского "Прямий" показал после наступления полуночи.

Поздравление Порошенко транслировал также "5 канал", там его показали после видеообращения действующего президента, но поздравление Порошенко там тоже началось в 23.56 и завершилось в 00.00.

Таким образом, оба канала поставили в эфир поздравления двух президентов так, чтобы речь Порошенко завершилась в полночь.