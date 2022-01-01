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"Прямий" и "5 канал" показали новогоднее поздравление Порошенко вместо обращения Зеленского

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"Прямий" и "5 канал" транслируют поздравление Порошенко в новогоднюю ночь вместо обращения Зеленского третий год подряд
"Прямий" и "5 канал" транслируют поздравление Порошенко в новогоднюю ночь вместо обращения Зеленского третий год подряд
Скриншот: 5 канал / YouTube

Канал "Прямий" в новогоднюю ночь первым показал поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко и его супруги Марины. Оно началось в 23.56 по эфирному времени и завершилось в полночь.

Порошенко говорил о своих поездках на Донбасс, о борьбе с российской агрессией, Марина Порошенко – о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. 

"Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы – граждане, одна великая нация. Дорогие украинцы! Давайте войдем в 2022 год сильными и уверенными. Пусть новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди", – сказал Порошенко, завершая речь. 

Видео опубликовано также в Facebook пятого президента. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/4479009092209801/

Поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского "Прямий" показал после наступления полуночи.

Поздравление Порошенко транслировал также "5 канал", там его показали после видеообращения действующего президента, но поздравление Порошенко там тоже началось в 23.56 и завершилось в 00.00. 

Таким образом, оба канала поставили в эфир поздравления двух президентов так, чтобы речь Порошенко завершилась в полночь.

Контекст:

Зеленский сообщил, что будет баллотироваться в президенты Украины, в ночь на 1 января 2019 года. Его обращение телеканал "1+1" транслировал в то время, когда обычно показывают новогоднюю речь главы государства.

"Прямий" и "5 канал" транслируют поздравление Порошенко третий год подряд, в 2020-м его поставили в эфир каналов в такой же последовательности, как и в этот раз, – до или после речи Зеленского, чтобы оно завершалось в 00.00. 

"Прямий" и "5 канал" принадлежали Порошенко. 8 ноября 2021 года, после того, как был подписан закон об олигархах, экс-президент объявил об их продаже холдингу "Свободные медиа". В числе владельцев медиахолдинга – ведущие и журналисты этих каналов, нардепы от "Европейской солидарности" и, по информации СМИ, компании Порошенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, 5 канал, Марина Порошенко, Владимир Зеленский, поздравление, Прямий, телеканал Прямой
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