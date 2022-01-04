СМИ пишут, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. ГБР отрицает

Издание ссылается на постановление суда от 29 декабря. В нем нет имени фигуранта дела, но "Украинская правда" утверждает, что речь о Порошенко.

В постановлении говорится, что в суд поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР Максима Дзвоника о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Но до начала рассмотрения ходатайства прокурор подал заявление о возвращении ходатайства "для доработки".

Следственный судья, исследовав материалы производства и заявление прокурора, пришел к выводу, что Уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя/прокурора.

В то же время, он решил исходить из принципа диспозитивности уголовного производства (диспозитивность заключается в свободном использовании сторонами уголовного производства своих материальных и процессуальных прав – например, права представлять или не представлять доказательство, давать показания или отказаться от дачи показаний, заявлять ходатайства или нет) и решил вернуть ходатайство.

В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали такой, что не соответствует действительности.

"Государственное бюро расследований отмечает, что обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности", – говорится в сообщении.