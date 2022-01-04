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ПОЛИТИКА

СМИ пишут, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. ГБР отрицает

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20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций
20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций 
Фото: EPA

"Украинская правда", ссылаясь на Единый реестр судебных решений, сообщила, что прокурор отозвал из Печерского райсуда Киева ходатайство о взятии под стражу пятого президента Петра Порошенко. В то же время в ГБР это отрицают.

Издание ссылается на постановление суда от 29 декабря. В нем нет имени фигуранта дела, но "Украинская правда" утверждает, что речь о Порошенко.

В постановлении говорится, что в суд поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР Максима Дзвоника о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Но до начала рассмотрения ходатайства прокурор подал заявление о возвращении ходатайства "для доработки".

Следственный судья, исследовав материалы производства и заявление прокурора, пришел к выводу, что Уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя/прокурора.

В то же время, он решил исходить из принципа диспозитивности уголовного производства (диспозитивность заключается в свободном использовании сторонами уголовного производства своих материальных и процессуальных прав – например, права представлять или не представлять доказательство, давать показания или отказаться от дачи показаний, заявлять ходатайства или нет) и решил вернуть ходатайство.

В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали такой, что не соответствует действительности.

"Государственное бюро расследований отмечает, что обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что в рамках этого дела правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.

"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Украина, арест, ГБР, прокурор
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