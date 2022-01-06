Адвокат Порошенко предполагает, что решение суда о его задержании уже есть

Адвокат рассказал, что он находится в суде, однако защите никто не предоставил судебное решение на задержание Порошенко.
"Мы сейчас это выясняем. Но они боятся, они не признаются, что такое решение есть. Однако, мы допускаем, что такое решение есть", – отметил адвокат.
По словам Голованя, защита Порошенко не видит смысла в его задержании после возвращения из-за границы.
"Зачем его задерживать? Это разве что для удовлетворения (каких-то потребностей) Зеленского", – отметил адвокат.
Он добавил, что по прибытии в Украину Порошенко поедет в суд, а также встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".
В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.
29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что в рамках этого дела правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.
"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.
СМИ писали в начале января, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали такой, что не соответствует действительности.
6 января Порошенко сообщил, что вернется в Украину 17 января.