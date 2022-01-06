Адвокат Порошенко предполагает, что решение суда о его задержании уже есть

Адвокат рассказал, что он находится в суде, однако защите никто не предоставил судебное решение на задержание Порошенко.

"Мы сейчас это выясняем. Но они боятся, они не признаются, что такое решение есть. Однако, мы допускаем, что такое решение есть", – отметил адвокат.

По словам Голованя, защита Порошенко не видит смысла в его задержании после возвращения из-за границы.

"Зачем его задерживать? Это разве что для удовлетворения (каких-то потребностей) Зеленского", – отметил адвокат.

Он добавил, что по прибытии в Украину Порошенко поедет в суд, а также встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.