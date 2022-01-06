В ГБР заявили, что Порошенко купил билеты на самолет после того, как следователи попытались вручить ему повестку 17 декабря

В ГБР отметили, что 6 января в суде адвокат Порошенко заявил о заранее сформированном плане поездки политика в страны ЕС.

"В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий. В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что органы следствия "ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий".