Гриценко о Порошенко: Арестовали все имущество? Он два года назад переписал активы на сына

"Арестовали все его имущество? Как бы не так. Олигарх предусмотрителен, он еще два года назад переписал на старшего сына свои активы. Впрочем, могут и у сына это имущество арестовать. Потому что касса – на выходе!" – написал Гриценко.

К сообщению он прикрепил скриншоты новостных заголовков, согласно которым в ноябре – декабре 2019 года Порошенко переписал на своего старшего сына Алексея свой бизнес: кондитерский, агропромышленный и банковский.