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Гриценко о Порошенко: Арестовали все имущество? Он два года назад переписал активы на сына

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Порошенко переписал бизнес на старшего сына осенью 2019 года, отметил Гриценко
Порошенко переписал бизнес на старшего сына осенью 2019 года, отметил Гриценко
Фото: Анатолій Гриценко/ Facebook

Арест имущества нардепа, лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко лишен смысла в связи с тем, что этот политик еще два года назад переоформил свои бизнес-активы на старшего сына Алексея. Об этом 6 января сообщил в Facebook лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

"Арестовали все его имущество? Как бы не так. Олигарх предусмотрителен, он еще два года назад переписал на старшего сына свои активы. Впрочем, могут и у сына это имущество арестовать. Потому что касса – на выходе!" – написал Гриценко.

К сообщению он прикрепил скриншоты новостных заголовков, согласно которым в ноябре – декабре 2019 года Порошенко переписал на своего старшего сына Алексея свой бизнес: кондитерский, агропромышленный и банковский.

https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/posts/1991314561049285

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

6 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство об аресте имущества Порошенко, принадлежащего ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

В ноябре 2019 года Порошенко переоформил свой кондитерский бизнес на старшего сына Алексея. Эту информацию подтвердили НВ в корпорации Roshen. На сайте Центра противодействия коррупции также обнародовали данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) значится Алексей Порошенко – старший сын пятого президента. Петр Порошенко остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий: ООО "Рошен-Столица", ЗАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

В том же месяце "Центрально-Европейская кондитерская компания", бенефициаром которой является Алексей Порошенко, приобрела пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ), главным акционером которого является его отец, сообщал "БизнесЦензор".

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, в декабре 2019-го Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", конечным бенефициаром стал его сын Алексей, сообщала "Экономическая правда".

Теги: Анатолий Гриценко, Петр Порошенко, Украина, Roshen, бизнес, депутаты, арест, Алексей Порошенко, Печерский суд, обвинение, президент, имущество, Европейская солидарность
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