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В "Европейской солидарности" заявили, что суд, кроме имущества Порошенко, арестовал активы "Прямого" и "5 канала"

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Имущество Порошенко арестовали 6 января
Имущество Порошенко арестовали 6 января
Фото: EPA

Кроме имущества пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, суд арестовал также активы телеканала "Прямий" и "5 канала". Об этом заявила пресс-служба "Европейской солидарности" 6 января.

"Это четко показывает, что в первую очередь режим [президента Владимира] Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве. "Прямий" и "5 канал" – это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, который так хочет только теплой информационной ванны. Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко. Но это не мешает Офису президента накладывать на них арест, демонстрируя полный правовой "беспредел" и свои истинные намерения – зачистить информационное пространство страны", – говорится в заявлении.

В партии осудили решение суда об аресте активов Порошенко, назвав его "незаконным, неправосудным, написанным под диктовку Зеленского татаровско-смирновским дуэтом".

Также в "Европейской солидарности" заявили, что научным руководителем судьи Виты Бортницкой при защите ее диссертации был замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров. В партии усматривают в этом конфликт интересов.

После того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах, Зеленский его подписал, а газета "Голос України" опубликовала его, Порошенко объявил о продаже 100% корпоративных прав своих двух каналов холдингу "Свободные медиа". 

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому" и, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко 8 ноября. 

В числе собственников медиахолдинга "Свободные медиа", который купил каналы "Прямий" и "5 канал", – девять человек и две компании. Среди новых владельцев – народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили незаконные действия власти".

В тот же день народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

29 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что в рамках этого дела правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.

"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

СМИ писали в начале января, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали такой, что не соответствует действительности.

Порошенко 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.

Печерский райсуд Киева 6 января удовлетворил ходатайство об аресте имущества Порошенко. В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

Адвокаты политика заявили, что обжалуют решение суда.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Петр Порошенко, 5 канал, арест, Печерский суд, телеканал Прямой, Европейская солидарность
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