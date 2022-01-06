В "Европейской солидарности" заявили, что суд, кроме имущества Порошенко, арестовал активы "Прямого" и "5 канала"

"Это четко показывает, что в первую очередь режим [президента Владимира] Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве. "Прямий" и "5 канал" – это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, который так хочет только теплой информационной ванны. Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко. Но это не мешает Офису президента накладывать на них арест, демонстрируя полный правовой "беспредел" и свои истинные намерения – зачистить информационное пространство страны", – говорится в заявлении.

В партии осудили решение суда об аресте активов Порошенко, назвав его "незаконным, неправосудным, написанным под диктовку Зеленского татаровско-смирновским дуэтом".

Также в "Европейской солидарности" заявили, что научным руководителем судьи Виты Бортницкой при защите ее диссертации был замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров. В партии усматривают в этом конфликт интересов.

После того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах, Зеленский его подписал, а газета "Голос України" опубликовала его, Порошенко объявил о продаже 100% корпоративных прав своих двух каналов холдингу "Свободные медиа".

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому" и, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко 8 ноября.

В числе собственников медиахолдинга "Свободные медиа", который купил каналы "Прямий" и "5 канал", – девять человек и две компании. Среди новых владельцев – народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.