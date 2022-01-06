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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Козак обсудил с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии возможность проведения нормандской встречи на уровне глав МИД

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Козак заявил, что провел с Плетнером и Бонном "краткие установочные переговоры"
Козак заявил, что провел с Плетнером и Бонном "краткие установочные переговоры"
Фото: EPA

6 января в Москве завершились переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

По словам Козака, это были "краткие установочные переговоры", чтобы "сверить часы" по поводу реализации Минских соглашений".

"РИА Новости" пишут, что переговоры длились почти 4,5 часа. По словам Козака, участники "обсудили ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт".

Козак также скаал, что Плетнер и Бонн подтвердили приверженность Минским соглашениям "как безальтернативной основе для разрешения ситуации",

Также они, по словам замглавы администрации президента РФ, обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Дмитрий Козак, нормандский формат, российская агрессия, война в Украине, Йенс Плетнер, Эммануэль Бонн
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