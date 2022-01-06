Козак обсудил с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии возможность проведения нормандской встречи на уровне глав МИД

Козак заявил, что провел с Плетнером и Бонном "краткие установочные переговоры" Фото: EPA

По словам Козака, это были "краткие установочные переговоры", чтобы "сверить часы" по поводу реализации Минских соглашений".

"РИА Новости" пишут, что переговоры длились почти 4,5 часа. По словам Козака, участники "обсудили ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт".

Козак также скаал, что Плетнер и Бонн подтвердили приверженность Минским соглашениям "как безальтернативной основе для разрешения ситуации",

Также они, по словам замглавы администрации президента РФ, обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.