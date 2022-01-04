В администрации Путина назвали дату и место встречи советников лидеров Франции, РФ и ФРГ по вопросу Донбасса – СМИ

Козак (на фото) 6 января встретится с Плетнером и Бонном, отметили в администрации президента РФ Фото: kremlin.ru

Об этом 3 января ТАСС сообщил источник в администрации президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что "встреча пройдет по приглашению российской стороны".

Беседу между Плетнером, Бонном и Козаком по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе анонсировал в понедельник представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

По его словам, независимо от этих переговоров Плетнер и Бонн встретятся также на этой неделе с "украинским партнером".

Он заявил, что новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало заинтересованность и готовность встретиться в нормандском формате на всех уровнях, о чем проинформировали президентов Украины и России.