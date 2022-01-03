Политические советники лидеров стран "Нормандской четверки" проведут встречи

"Предусмотрена беседа между [советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом] Плетнером, его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером", – сказал Гебештрайт.

Даты встреч он не уточнил. По словам Гебештрайта, новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало заинтересованность и готовность встретиться в нормандском формате на всех уровнях, об этом проинформировали президентов Украины и России.

Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что конфликт на востоке Украины может быть разрешен исключительно с помощью политических средств.