Ермак оценил вероятность проведения встречи "Нормандской четверки" в 2022 году

Журналист издания спросила Ермака, какова вероятность того, что в следующем году пройдет встреча в нормандском формате.
"Я оптимист. Мы работаем над этим. Очень важна встреча лидеров "Люблинского треугольника" и конференция послов в Гуте, где запланирована презентация внешнеполитической стратегии и будут поставлены амбициозные задачи (интервью с Ермаком вероятно было записано до 20 декабря. – "ГОРДОН"). Определен [ключевой показатель эффективности] kpi всем послам, с ними ведется активная работа", – отметил Ермак.
Глава ОПУ говорил, что разговор президентов Украины и РФ, Владимира Зеленского и Владимира Путина, состоится, как только будет уверенность, что глава Кремля "готов разговаривать, и будет предмет для разговора".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.
Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.
Зеленский заявлял, что очень хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате по ситуации на Донбассе.
Кулеба говорил 14 декабря, что вопрос присоединения США к участию в нормандском формате на сегодняшний день не рассматривается. Это подтвердили в Госдепартаменте США.