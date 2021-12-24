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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак оценил вероятность проведения встречи "Нормандской четверки" в 2022 году

Ермак о встрече в нормандском формате в 2022 году: Я оптимист
Ермак о встрече в нормандском формате в 2022 году: Я оптимист
Фото: EPA

Украина работает над тем, чтобы в 2022 году состоялась встреча лидеров "Нормандской четверки". Об этом в интервью "Фокусу", опубликованном 24 декабря, сообщил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Журналист издания спросила Ермака, какова вероятность того, что в следующем году пройдет встреча в нормандском формате.

"Я оптимист. Мы работаем над этим. Очень важна встреча лидеров "Люблинского треугольника" и конференция послов в Гуте, где запланирована презентация внешнеполитической стратегии и будут поставлены амбициозные задачи (интервью с Ермаком вероятно было записано до 20 декабря. – "ГОРДОН"). Определен [ключевой показатель эффективности] kpi всем послам, с ними ведется активная работа", – отметил Ермак.

Глава ОПУ говорил, что разговор президентов Украины и РФ, Владимира Зеленского и Владимира Путина, состоится, как только будет уверенность, что глава Кремля "готов разговаривать, и будет предмет для разговора".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). 

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате. 

Зеленский заявлял, что очень хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате по ситуации на Донбассе. 

Кулеба говорил 14 декабря, что вопрос присоединения США к участию в нормандском формате на сегодняшний день не рассматривается. Это подтвердили в Госдепартаменте США.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Донбасс, ФРГ, переговоры, агрессия, нормандский формат, саммит, конфликт, президент, интервью, Офис президента Украины, Андрей Ермак, встреча
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