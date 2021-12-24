Ермак оценил вероятность проведения встречи "Нормандской четверки" в 2022 году

Ермак о встрече в нормандском формате в 2022 году: Я оптимист Фото: EPA

Журналист издания спросила Ермака, какова вероятность того, что в следующем году пройдет встреча в нормандском формате.

"Я оптимист. Мы работаем над этим. Очень важна встреча лидеров "Люблинского треугольника" и конференция послов в Гуте, где запланирована презентация внешнеполитической стратегии и будут поставлены амбициозные задачи (интервью с Ермаком вероятно было записано до 20 декабря. – "ГОРДОН"). Определен [ключевой показатель эффективности] kpi всем послам, с ними ведется активная работа", – отметил Ермак.

Глава ОПУ говорил, что разговор президентов Украины и РФ, Владимира Зеленского и Владимира Путина, состоится, как только будет уверенность, что глава Кремля "готов разговаривать, и будет предмет для разговора".